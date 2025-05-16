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Лукашенко сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси

Лукашенко обсудил с главой Минобороны РФ размещение комплекса «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 мая во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси, сообщает БелТА.

Глава государства, говоря про военно-техническое сотрудничество, поблагодарил Россию за то, что она нашла в данное непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных страной образцов вооружения.

— Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо, — отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил, что реализуется замысел, который обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, касающийся размещения в Беларуси самых передовых видов оружия для обороны.

— В том числе «Орешник» и так далее. Мы здесь значительно продвинулись, — заявил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».

Тем временем глава Нацбанка Головченко рассказал, куда лучше вкладывать деньги.

Кроме того, синоптики предупредили о сильных дождях в Беларуси в пятницу 16 мая.