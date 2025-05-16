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Глава Минобороны РФ оценил участие белорусского расчета на параде в Москве 9 Мая

Глава Минобороны РФ Белоусов отреагировал на участие белорусского расчета на параде 9 Мая в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 16 мая во Дворце Независимости, оценил участие белорусского расчета на параде в Москве 9 Мая, пишет БелТА.

— Я еще раз хочу вас поблагодарить за участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за участие в параде. Великолепно прошел ваш расчет, вы сами видели, — подчеркнул глава Минобороны России.

Белоусов заметил, что Александр Лукашенко оказался первым из руководителей государств, который встал и поприветствовал свой расчет во время парада на Красной площади (подробнее — здесь).

— Действительно ребята великолепно прошли, — заявил Андрей Белоусов.

Ранее мы писали, что белорусский расчет маршировал в новой форме на параде 9 Мая 2025 в Москве: «Парадный китель, фуражка вместо голубого берета, сапоги вместо берцев».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».