Кремль объяснил, что препятствует встрече Трампа с Путиным

«Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка», — заявил он в ответ на вопрос, что препятствует встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Вот как нам видится ситуация», — сказал Песков. Вместе с тем, добавил он, такая встреча необходима с точки зрения как двусторонних отношений, так и «обсуждения и серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным проблемам», включая конфликт России и Украины.
Комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего встречу президентов «единственным шансом» на урегулирование между Москвой и Киевом, Песков сказал: «Безусловно, контакты президента Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны».
Путин и Трамп с момента вступления в должность последнего неоднократно разговаривали по телефону, а возможность встречи двух президентов обсуждается несколько месяцев. Оба выражали к ней готовность. Пока контакты Москвы с Вашингтоном ведутся на других уровнях, делегации двух стран встречались в Саудовской Аравии и Турции.
16 мая в преддверии переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп заявил, что хотел бы встретиться Путиным, «как только мы сможем это организовать». Ранее он допускал, что приедет в Турцию, но отказался от этой идеи и после турне по Ближнему Востоку решил вернуться в США.