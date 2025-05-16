Кремль объяснил, что препятствует встрече Трампа с Путиным

16 мая в преддверии переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп заявил, что хотел бы встретиться Путиным, «как только мы сможем это организовать». Ранее он допускал, что приедет в Турцию, но отказался от этой идеи и после турне по Ближнему Востоку решил вернуться в США.