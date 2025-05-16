Глава Башкирии рассказал, кого объединяет проект «Атайсал»

«Если изначально это было движение на благо родного села или города, то сегодня оно стало выражением нашего общего единства. Сегодня “Атайсал” объединяет тех, кто добился успеха за пределами Башкортостана и помогает своей малой родине. Тех, кто, живя и работая здесь, вносит свой вклад в процветание родного края. Тех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Можно сказать, что “Атайсал” становится общенациональным движением, основанным на важных реальных делах, приносящих пользу республике и всей стране», — отметил Радий Хабиров.