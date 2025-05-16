Глава Башкирии рассказал, кого объединяет проект «Атайсал»

«Если изначально это было движение на благо родного села или города, то сегодня оно стало выражением нашего общего единства. Сегодня “Атайсал” объединяет тех, кто добился успеха за пределами Башкортостана и помогает своей малой родине. Тех, кто, живя и работая здесь, вносит свой вклад в процветание родного края. Тех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Можно сказать, что “Атайсал” становится общенациональным движением, основанным на важных реальных делах, приносящих пользу республике и всей стране», — отметил Радий Хабиров.
На сегодняшний день участниками «Атайсала» стали более 7500 человек. Реализовано свыше 31 тысячи проектов общей суммой более 1 миллиарда 750 миллионов рублей.
«Хотя даже эта внушительная сумма не отражает всего масштаба нашего движения. Не всё можно измерить в деньгах. Многие люди помогают своим трудом, прилагая все свои силы. Участники форума реализовали множество полезных инициатив — оборудовали около 950 детских и спортивных площадок, построили и отремонтировали более 500 мечетей и церквей. Привели в порядок около тысячи мест захоронений, свыше 2000 памятников и обелисков. Отремонтировали сотни километров дорог. Благоустроили более 900 родников. Провели более 15 тысяч важных событийных мероприятий. Список добрых дел — очень внушительный», — сказал Радий Хабиров.