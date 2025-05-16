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Песков: предложений по возобновлению работы Совета Россия—НАТО нет

Конкретных предложений по возобновлению работы Совета Россия—НАТО не было, идея обсуждается лишь в СМИ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Bloomberg писал, что подобную идею рассматривают США.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Насколько я понимаю, речь идет о рассуждениях в СМИ. Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства и какого-то диалога в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с РФ, трудно об этом говорить, безусловно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Совет Россия—НАТО был создан в 2002 году как механизм для консультаций между РФ и Североатлантическим альянсом. В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, союз приостановил все практическое сотрудничество с Россией, но оставил открытыми каналы связи для обмена мнениями. С того момента было проведено 11 заседаний, на которых Украина была первым пунктом повестки дня. Последнее заседание Совета Россия—НАТО состоялось в январе 2022 года. После начала боевых действий на Украине в феврале того же года консультации прекратились.