Песков: предложений по возобновлению работы Совета Россия—НАТО нет

Совет Россия—НАТО был создан в 2002 году как механизм для консультаций между РФ и Североатлантическим альянсом. В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, союз приостановил все практическое сотрудничество с Россией, но оставил открытыми каналы связи для обмена мнениями. С того момента было проведено 11 заседаний, на которых Украина была первым пунктом повестки дня. Последнее заседание Совета Россия—НАТО состоялось в январе 2022 года. После начала боевых действий на Украине в феврале того же года консультации прекратились.