Мединский приехал на переговоры с Украиной

Ранее ТАСС сообщил о прибытии российской делегации в президентский дворец Долмабахче. До этого издание «Страна» писало, что туда приехали переговорщики от Украины. Ее делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Мединский должен был присоединиться к ним после переговоров с представителями США, передавали ТАСС и ВГТРК. По данным Би-би-си, с ним планировал встретиться директор по планированию политики Госдепа Майкл Энтон.