Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский приехал на переговоры с Украиной

Глава российской делегации Владимир Мединский приехал на переговоры с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

Глава российской делегации Владимир Мединский приехал на переговоры с Украиной. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил о прибытии российской делегации в президентский дворец Долмабахче. До этого издание «Страна» писало, что туда приехали переговорщики от Украины. Ее делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Мединский должен был присоединиться к ним после переговоров с представителями США, передавали ТАСС и ВГТРК. По данным Би-би-си, с ним планировал встретиться директор по планированию политики Госдепа Майкл Энтон.

Материал дополняется