Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 мая: главное

Сейчас внимание приковано к тому, как развивается ситуация с переговорами в Стамбуле, заявили в Кремле.
Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут.
У российской делегации в Стамбуле есть все необходимые установки по переговорной позиции, они были выработаны на совещании у главы государства.
Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады.
Контакты Владимира Путина и Дональда Трампа являются чрезвычайно важными для урегулирования украинского кризиса.
Встреча президентов РФ и США, безусловно, необходима, но ей должна предшествовать тщательная подготовка.
Такая встреча, безусловно, необходима, как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины.
Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО не было.
Говорить о возобновлении партнерства с НАТО в то время, когда альянс фактически воюет с РФ, трудно.
Надо как можно скорее начинать обсуждать вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте.
Кремль не исключает, что Владимир Путин проведет 16 мая международный телефонный разговор.
Также в пятницу глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.