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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 мая: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сейчас внимание приковано к тому, как развивается ситуация с переговорами в Стамбуле, заявили в Кремле.

Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

У российской делегации в Стамбуле есть все необходимые установки по переговорной позиции, они были выработаны на совещании у главы государства.

Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

Контакты Владимира Путина и Дональда Трампа являются чрезвычайно важными для урегулирования украинского кризиса.

Встреча президентов РФ и США, безусловно, необходима, но ей должна предшествовать тщательная подготовка.

Такая встреча, безусловно, необходима, как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО не было.

Говорить о возобновлении партнерства с НАТО в то время, когда альянс фактически воюет с РФ, трудно.

Надо как можно скорее начинать обсуждать вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте.

Кремль не исключает, что Владимир Путин проведет 16 мая международный телефонный разговор.

Также в пятницу глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.