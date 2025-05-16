Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 мая: главное

Такая встреча, безусловно, необходима, как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины.