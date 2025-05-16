Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул в четверг. Украинскую сторону представят министр обороны страны Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад и ряд других политиков. Кроме того, сообщается, что участие в переговорах примет госсекретарь США Марко Рубио.
Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. Видеотрансляция
Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины проходит в Стамбуле во дворце Долмабахче на берегу Босфора в преддверии очередного раунда мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.