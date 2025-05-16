Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой

«Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии — ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны — ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим», — сказал министр обороны России.