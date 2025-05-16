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Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что планирует обсудить в Минске со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным военно-техническое сотрудничество двух стран.

Источник: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщило агентство Белта, во время встречи в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко Белоусов назвал в качестве одного из главных направлений взаимодействия с Белоруссией военно-техническое сотрудничество двух стран. Он подчеркнул, что по данной тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры.

«Мы с Виктором Геннадьевичем (Хрениным, министром обороны Белоруссии — ред.) сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас (российской стороны — ред.) 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим», — сказал министр обороны России.