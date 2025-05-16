Начались переговоры России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле начались прямые переговоры российской и украинской делегации по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«Я хочу начать свою речь словами: “Добро пожаловать в Стамбул в связи с возобновлением переговоров между Украиной и Россией. Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей”, — выступил глава МИД Турции Хакан Фидан с приветственным словом.
По его словам, перед участниками переговоров «есть два пути», один из них «относится к миру», а второй «приведет к еще большим разрушениям». «Я хочу обратить ваше внимание на один момент: с марта 2022 года это первая встреча между странами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям и катастрофам. В то время как война продолжается, необходимо завершение огня. Мы определим ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран», — добавил Фидан.
Прямые переговоры пройдут в закрытом режиме.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы. 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации. В нее вошли:
- Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
- Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (член делегации);
- Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации).
Также утвержден состав российской экспертной группы.
В украинскую переговорную группу, которую накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский, вошли министр обороны Рустем Умеров (глава делегации), первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и другие.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий и назвал их целью «устранение первопричин конфликта». Начало переговоров планировалось на 15 мая, но было перенесено.
После предложения Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Турция готова внести любой вклад «для обеспечения прекращения огня и прочного мира» между Россией и Украиной, в том числе организовать переговоры двух стран.
В переговорах допускал свое участие президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что это возможно в случае, если в них примет участие Владимир Путин. Зеленский вылетел в Анкару, но позже отказался от приезда в Стамбул.
Отказ Киева от территорий, доступ Украины к водным путям и cтатус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются основными темами обсуждения в контексте переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, подчеркивал cпециальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Анонсируя переговоры, Владимир Путин говорил, что их задача — «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу»; по ходу этого разговора можно договориться и о прекращении огня.
Условия России Путин обозначал еще в июне 2024 года на встрече с руководством МИД. Среди них назывался полный вывод украинских военных со всей территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация Украины; фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах; отмена всех западных санкций против России.