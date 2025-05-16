Начались переговоры России и Украины в Стамбуле

По его словам, перед участниками переговоров «есть два пути», один из них «относится к миру», а второй «приведет к еще большим разрушениям». «Я хочу обратить ваше внимание на один момент: с марта 2022 года это первая встреча между странами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям и катастрофам. В то время как война продолжается, необходимо завершение огня. Мы определим ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран», — добавил Фидан.