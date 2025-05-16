В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле

«Уже сама встреча — победа для президента России Владимира Путина», — говорится в материале.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению главы государства Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы российского МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.