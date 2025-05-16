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Фидан остался в зале переговоров России и Украины

СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не покинул зал первых за три года переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости близкий к переговорам источник.

Источник: © РИА Новости

Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.

Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров.

«Остался (в зале — ред.)», — ответил источник на вопрос о том, ушел ли Фидан после речи. Переговоры делегаций проходят без прессы.

Фидан в своей речи отметил, что Анкара искренне верит: переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон.

Ранее в пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.