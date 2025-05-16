«Фонд Ройзмана*» обжаловал свою ликвидацию в Екатеринбурге

Сборы проходили еще в 2021 году. Огромную сумму фонд тогда собрал для одного ребенка, а когда стал собирать средства на другого подопечного, сбор был закрыт из-за невозможности купить данный препарат. Деньги тогда было предложено вернуть жертвователям. По оценке Минюста, нецелевым образом было потрачено 4,5 млн рублей. 14 апреля 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску ведомства ликвидировал «Фонд Ройзмана*».