«Фонд Ройзмана*» обжаловал свою ликвидацию в Екатеринбурге

«Фонд Ройзмана*» обжаловал решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о своей ликвидации. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Предполагается, что апелляция будет рассмотрена в течение 2−3 недель. Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» суд первой инстанции вынес 14 апреля.
Как писал ЕАН, в конце прошлого года сотрудники Минюста и полиции проводили проверку в «Фонде Ройзмана*». Силовики интересовались сборами средств на укол самого дорогого лекарства в мире — Zolgensma («Онасемноген абепарвовек») — для двух подопечных фонда.
Сборы проходили еще в 2021 году. Огромную сумму фонд тогда собрал для одного ребенка, а когда стал собирать средства на другого подопечного, сбор был закрыт из-за невозможности купить данный препарат. Деньги тогда было предложено вернуть жертвователям. По оценке Минюста, нецелевым образом было потрачено 4,5 млн рублей. 14 апреля 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга по иску ведомства ликвидировал «Фонд Ройзмана*».
*Евгений Вадимович Ройзман внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента.