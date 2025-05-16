Reuters: США планируют выпустить новый двухмоторный истребитель F-55 и модернизировать F-22 и F-35

Компания Lockheed Martin, которая проиграла Boeing и была исключена из конкурса на новый самолет-невидимку для ВМС США, заявила, что в настоящее время рассматривает планы по созданию истребителя «пятого поколения плюс». Генеральный директор Джеймс Тайклет в апреле заявил, что Lockheed изучает способы применения технологии, разработанной для F-47, к F-35. «По сути, мы собираемся взять шасси и превратить его в Ferrari», — пообещал он.