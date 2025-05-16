Reuters: США планируют выпустить новый двухмоторный истребитель F-55 и модернизировать F-22 и F-35

Согласно статье, Трамп представил F-55 и как эволюцию истребителя-бомбардировщика F-35, и как новую разработку. По мнению издания, слова Трампа о двух двигателях подразумевают, что F-55 не будет простым производным от одномоторного F-35. Как считают эксперты, F-55 будет «новой амбициозной платформой».
Трамп также подчеркнул роль F-47 как новой платформы для обеспечения господства США в воздухе и сказал, что Пентагон одновременно рассматривает возможность модернизации истребителя-невидимки, который он призван заменить — F-22.
Я думаю, что самый красивый истребитель в мире — это F-22, но мы собираемся создать F-22 Super, очень современную версию F-22.
В апреле концерн Boeing получил контракт на F-47 — замену истребителю-невидимке F-22 производства Lockheed. F-47 считается самым передовым американским истребителем шестого поколения и представляет собой самолет с экипажем и группой беспилотных летательных аппаратов.
Компания Lockheed Martin, которая проиграла Boeing и была исключена из конкурса на новый самолет-невидимку для ВМС США, заявила, что в настоящее время рассматривает планы по созданию истребителя «пятого поколения плюс». Генеральный директор Джеймс Тайклет в апреле заявил, что Lockheed изучает способы применения технологии, разработанной для F-47, к F-35. «По сути, мы собираемся взять шасси и превратить его в Ferrari», — пообещал он.