Полковник Ходаренок не исключил, что F-16 на Украине был сбит ВС РФ

Естественно, пресс-служба Воздушных сил Украины подает своего пилота и даже в этой ситуации как героя — отвел боевую машину от населенного пункта. Однако обратим внимание на время — 3:30. Только-только начинает светать. Надо полагать, героический украинский авиатор разглядел с высоты своего полета (хорошо бы еще уточнить, какая она была в этот момент) населенный пункт и предпринял все меры, чтобы истребитель не упал на село (естественно, какое именно — не сообщается).