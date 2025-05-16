Глава Самары Иван Носков: «Общественный транспорт должен стать комфортным»

Глава Самары Иван Носков прокомментировал внеплановые проверки соблюдения расписания движения общественного транспорта. Городские власти хотят вместе с перевозчиками понять проблемы в работе и найти решения. Об этом сообщили в мэрии.
«Общественный транспорт должен стать комфортным для жителей и гостей Самары. Для перевозчиков создан режим максимального благоприятствования на региональном уровне, но мы должны видеть готовность частных транспортных компаний добросовестно работать», — сказал Носков.
На этой неделе проверили автобусы № 41 и № 90. На первом маршруте нарушений не было, а на втором — заметили несколько опозданий на 5−7 минут из-за пробок. Его пока оставили на контроле. Планируется определить, где можно обустроить выделенные полосы для движения общественного транспорта.
Также на разных маршрутах рассматриваются варианты увеличения количества машин, сокращения интервалов движения, использование автобусов большей вместимости в часы-пик и др. Внимание уделяют и содержанию подвижного состава.
Напомним, за нарушение графика предусмотрены штрафы. За первый квартал этого года двух перевозчиков уже оштрафовали на 466 тысяч рублей.