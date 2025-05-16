Глава Самары Иван Носков: «Общественный транспорт должен стать комфортным»

На этой неделе проверили автобусы № 41 и № 90. На первом маршруте нарушений не было, а на втором — заметили несколько опозданий на 5−7 минут из-за пробок. Его пока оставили на контроле. Планируется определить, где можно обустроить выделенные полосы для движения общественного транспорта.