Глава Минобороны России раскрыл детали приезда в Минск 16 мая

Министр обороны России Андрей Белоусов раскрыл детали приезда в Минск и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 16 мая. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Время Первого».
Глава Минобороны, на вопрос журналиста о том, что значит его приезд в Минск 16 мая, в то время как все внимание приковано к переговорам российской и украинской стороны в Стамбуле, заявил:
— Это значит, что несмотря на то, что в Стамбуле, мы надеемся, сегодня, если наконец-то появится украинская делегация, пройдут прямые переговоры. Вчера украинская делегация не появилась, — отметил министр обороны России.
Кроме того, Белоусов подчеркнул, что отношения России с Беларусью незыблемые и они находятся вне времени.
— И не просто наш союзник — ближайший союзник. У нас единое оборонное пространство и в условиях сложнейшей обстановки сейчас нам необходимо укреплять. Поэтому я здесь, — подчеркнул министр обороны России.
Ранее глава Минобороны РФ оценил участие белорусского расчета на параде в Москве 9 Мая.
Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».
Также Лукашенко сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.