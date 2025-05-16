Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах

«Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию», — сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.