«Мы стояли и впредь будем стоять плечом к плечу на страже безопасности наших стран и народов и будем принимать все необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Республику Беларусь и Российскую Федерацию», — сказал министр по итогам переговоров с министром обороны России Андреем Белоусовым в Минске в пятницу. Его слова приводит Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
Минск и Москва будут принимать меры реагирования при любых посягательствах
МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.