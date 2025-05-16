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Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на переговорах в Минске с министром обороны России Андреем Белоусовым они согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии.

Источник: © РИА Новости

Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», — цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства.

«Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — сказал Хренин.

По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме.

«Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, — выполнены в полном объеме», — сказал глава белорусского военного ведомства.

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.