Россия и Белоруссия согласовали шаги по укреплению оборонного потенциала

Белоусов находится вс Минске с рабочим визитом. Перед переговорами министров с ними встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Встреча с президентом Республики Беларусь продемонстрировала, что глава белорусского государства держит на контроле все аспекты наших отношений, а военное и военно-техническое сотрудничество является краеугольным камнем межгосударственного взаимодействия», — цитирует слова Хренин Telegram-канал министерства.
«Сегодня мы согласовали дальнейшие шаги по поддержанию и укреплению оборонного потенциала, необходимого для предотвращения угроз военной безопасности и отражения агрессии в случае ее развязывания», — сказал Хренин.
По его словам, все договоренности по гарантиям безопасности в рамках Союзного государства будут выполнены в полном объеме.
«Предметная совместная работа в данном направлении будет продолжена, а все достигнутые договоренности, в том числе по реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, — выполнены в полном объеме», — сказал глава белорусского военного ведомства.
Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный 6 декабря 2024 года, определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.