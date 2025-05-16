Вучич констатировал конец коллективного Запада

«На сегодняшний день понятно, что того, как мы представляли коллективный Запад, уже больше нет. Это дает Сербии дополнительные возможности для прогресса в евроинтеграции и одновременно возможности работать с партнерами еще быстрее и более сплоченно», — отметил глава государства.