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Вучич констатировал конец коллективного Запада

Коллективного Запада, который был раньше, больше не существует, что дает Сербии возможность для дополнительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент республики Александр Вучич, его слова приводит газета Pravda.

Источник: AP 2024

«На сегодняшний день понятно, что того, как мы представляли коллективный Запад, уже больше нет. Это дает Сербии дополнительные возможности для прогресса в евроинтеграции и одновременно возможности работать с партнерами еще быстрее и более сплоченно», — отметил глава государства.

Вучич также рассказал о встрече с европейскими представителями, в число которых вошли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дональд Туск. По его словам, переговоры проходили три часа. По их итогам сербский лидер выразил уверенность в том, что «у Сербии появился шанс на европейское будущее».

13 мая Вучич назвал атмосферу в ЕС не совсем хорошей после его визита в Москву на парад Победы 9 мая. При этом политик указал на приверженность Сербии плану по вступлению в блок, выразив надежду на ускоренную подачу заявки для присоединения к Евросоюзу.