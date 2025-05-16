Вучич констатировал конец коллективного Запада

«На сегодняшний день понятно, что того, как мы представляли коллективный Запад, уже больше нет. Это дает Сербии дополнительные возможности для прогресса в евроинтеграции и одновременно возможности работать с партнерами еще быстрее и более сплоченно», — отметил глава государства.
Вучич также рассказал о встрече с европейскими представителями, в число которых вошли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дональд Туск. По его словам, переговоры проходили три часа. По их итогам сербский лидер выразил уверенность в том, что «у Сербии появился шанс на европейское будущее».
13 мая Вучич назвал атмосферу в ЕС не совсем хорошей после его визита в Москву на парад Победы 9 мая. При этом политик указал на приверженность Сербии плану по вступлению в блок, выразив надежду на ускоренную подачу заявки для присоединения к Евросоюзу.