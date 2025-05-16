Bloomberg: заявление Трампа о встрече с Путиным встревожило Украину

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано», — подчеркивал Трамп.