CNN: Трамп заявил, что может позвонить Путину

«Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся», — цитирует его CNN.
«Я думаю, мы решим это, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать, — добавил он. — Если все же не решим, это будет очень интересно».
Ранее в пятницу Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным, «как только получится это организовать». 15 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита с российским лидером, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, передавало Reuters.