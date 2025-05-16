Владимир Путин назначил пять новых судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане. Соответствующий указ он подписал 15 мая.
Согласно документу, Рустам Салахутдинов стал новым судьей Альметьевского городского суда. Лейсан Диярову и Гульназ Салихову назначили на должность судьи Набережночелнинского городского суда.
На пост судьи Советского районного суда Казани назначили Викторию Мухамедзянову. А Юлия Назарова стала судьей Арбитражного суда Татарстана.
Напомним, начался процесс замглавы Советского района Казани об иске на 21,9 миллиона рублей. Прокуратура посчитала, что чиновник и члены его семьи не могли приобрести земельные участки и дома на законные доходы.