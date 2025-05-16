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В Латвии при наличии счета в российском банке можно попасть в тюрьму

В Службе финансовой разведки Латвии (FID) заявили, что использование счетов и оплата услуг российских банков, находящихся под санкциями, рассматривается как нарушение закона. Ведомство также сообщило о возможных последствиях для клиентов таких кредитных организаций. Пояснения FID публикует «Sputnik.Латвия».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В ведомстве отметили, что наличие счета в подсанкционном банке России рассматривается как уголовное преступление и является нарушением санкций. За это грозит лишение свободы до 4 лет, штраф или надзор.

За нарушение санкций, повлекшее значительный ущерб, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом предприятия, срок могут увеличить до 8 лет.

FID отмечает, что для закрытия счета в российском банке требуется личное присутствие или оформление доверенности. В Службе финразведки заверили, что латвийские юристы, оформляющие такие доверенности, не несут за это ответственности.

В соседней Литве наличие счета в российском банке, попавшем под санкции, считается нарушением режима международных санкций и грозит штрафом от 200 до 6000 евро. Эту информацию подтвердила литовская Служба расследований финансовых преступлений при МВД. Поясняется, что литовское законодательство запрещает совершение сделок и принятие новых обязательств, если это противоречит международным санкциям. Ранее заключенные договоры, подпадающие под санкции, подлежат немедленному расторжению или приостановке на срок их действия.

Для того, чтобы закрыть счет в российском банке, необходимо получить индивидуальное разрешение. Без него любое движение средств, в том числе перевод остатка в случае закрытия, расценивается как запрещенная сделка с активами банка из санкционного списка.