В Латвии при наличии счета в российском банке можно попасть в тюрьму

В соседней Литве наличие счета в российском банке, попавшем под санкции, считается нарушением режима международных санкций и грозит штрафом от 200 до 6000 евро. Эту информацию подтвердила литовская Служба расследований финансовых преступлений при МВД. Поясняется, что литовское законодательство запрещает совершение сделок и принятие новых обязательств, если это противоречит международным санкциям. Ранее заключенные договоры, подпадающие под санкции, подлежат немедленному расторжению или приостановке на срок их действия.