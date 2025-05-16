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Папа Лев XIV предлагает встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Папа римский Лев XIV не готов выступить посредником в переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин. Тем не менее Ватикан может стать местом встречи лидеров двух стран, добавил он.

Источник: AP 2024

«(Папа намерен.—»Ъ«) сделать Ватикан доступным для прямой встречи между двумя сторонами», — отметил Паролин в беседе с журналистами (цитата по La Stampa). Ранее кардинал отмечал, что в другие инициативы сторон Ватикан вмешиваться не будет. Пьетро Паролин также выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле станет «серьезной отправной точкой» для окончания конфликта.

В прошлый раз на высшем уровне в Ватикане проходила встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Они оба приехали на похороны предыдущего папы римского Франциска 26 апреля.