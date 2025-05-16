Папа Лев XIV предлагает встречу Путина и Зеленского в Ватикане

«(Папа намерен.—»Ъ«) сделать Ватикан доступным для прямой встречи между двумя сторонами», — отметил Паролин в беседе с журналистами (цитата по La Stampa). Ранее кардинал отмечал, что в другие инициативы сторон Ватикан вмешиваться не будет. Пьетро Паролин также выразил надежду, что встреча России и Украины в Стамбуле станет «серьезной отправной точкой» для окончания конфликта.