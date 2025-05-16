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Глава Минобороны Белоусов раскрыл детали учений Беларуси и РФ «Запад-2025»

Министр обороны РФ Белоусов обнародовал подробности учений Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным раскрыл детали учений Беларуси и России «Запад-2025», пишет БелТА.

— Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия, — заявил глава Минобороны России.

По словам Белоусова, на учениях планируется отработать действия, связанные с отражением агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Беларуси и России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».

Кроме того, Лукашенко сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.

Тем временем глава Минобороны России раскрыл детали приезда в Минск 16 мая.

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