Глава Минобороны Белоусов раскрыл детали учений Беларуси и РФ «Запад-2025»

Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным раскрыл детали учений Беларуси и России «Запад-2025», пишет БелТА.
— Хочу подчеркнуть сугубо оборонительный характер этого мероприятия, — заявил глава Минобороны России.
По словам Белоусова, на учениях планируется отработать действия, связанные с отражением агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Беларуси и России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».
Кроме того, Лукашенко сделал заявление о размещении комплекса «Орешник» в Беларуси.
Тем временем глава Минобороны России раскрыл детали приезда в Минск 16 мая.
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