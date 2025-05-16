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Зампред правительства РФ посетил Калининградскую область

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров посетил Калининградскую область.

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

Также в регион приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В своем официальном телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что чиновники проведут ряд встреч и совещаний.

Также представители власти обсудят предстоящее 80-летие региона. Оно наступит в 2026 году.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининград прибыла делегация из Калмыкии. Основной темой встречи стало сохранение исторической памяти о подвигах советских воинов в ходе Великой Отечественной войны.