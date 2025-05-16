Зампред правительства РФ посетил Калининградскую область

Также в регион приехал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В своем официальном телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что чиновники проведут ряд встреч и совещаний.
Также представители власти обсудят предстоящее 80-летие региона. Оно наступит в 2026 году.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининград прибыла делегация из Калмыкии. Основной темой встречи стало сохранение исторической памяти о подвигах советских воинов в ходе Великой Отечественной войны.