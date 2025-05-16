American Conservative: Россия не требует «слишком многого» от Украины

Как отмечает в статье Бэндоу, то же самое Вэнс говорил об Украине. Результатом, по мнению Вэнса, стала «большая пропасть» между сторонами конфликта. Однако автор пишет, что это вполне естественно для стран, которые находятся в состоянии конфликта уже более трех лет: на фоне все более ожесточенных военных действий стороны расширяют списки своих военных целей и все менее склонны идти на уступки.
Если бы они договорились до начала боевых действий в 2022 году, Киев отказался бы от намерения вступить в НАТО, а Североатлантический альянс отозвал бы свое предложение о членстве, Россия была бы удовлетворена. Через несколько недель после начала боевых действий основным требованием Москвы по-прежнему оставался нейтралитет Украины. Однако с тех пор Кремль выдвинул дополнительные территориальные и другие требования, говорится в статье.
Украина претерпела аналогичную трансформацию, отмечает Бэндоу. Изначально на Банковой думали, что им повезло пережить наступление России и на первых переговорах с Москвой Киев сосредоточился на выживании, а не на восстановлении. Но после успехов на поле боя Киев отказался от переговоров и выдвинул Москве свои требования: вернуть всю украинскую территорию, Крым и Донбасс — земли, которые, по мнению большинства аналитиков, Киев не мог бы вернуть силой, подчеркивается в статье.
По словам Бэндоу, война часто настраивает воющие стороны против компромиссов, необходимых для достижения мира. А по мере роста людских и материальных потерь они все больше вынуждены искать оправдания своим решениям. Этим, как пишет автор, объясняется нежелание обеих сторон украинского конфликта выбрать мир. Потеря тех территорий, которые Россия заняла за последние три года, была бы расценена как катастрофический провал. Даже сохранение статус-кво стало бы горьким разочарованием для многих россиян, считает автор. Следовательно, Владимир Путин просит многого.
Но действительно ли это «слишком много»? И как определить это «слишком много»? Слишком много, чтобы достичь соглашения путем переговоров? Но цель России не в этом. Путин пробовал задействовать дипломатию, а когда это не удалось, он начал специальную военную операцию. Он предпочел бы достичь своих целей без боя. Но сейчас, вероятно, Путин пойдет на компромисс, только если сможет достичь своих основных целей с наименьшими издержками. В конечном счете, только он или российский народ, а не президент США Дональд Трамп, должны решить, что для них слишком много. То, что думает Трамп, не имеет значения — если только он не готов вмешаться таким образом, чтобы изменить решение России, резюмирует Бэндоу.