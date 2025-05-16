American Conservative: Россия не требует «слишком многого» от Украины

Но действительно ли это «слишком много»? И как определить это «слишком много»? Слишком много, чтобы достичь соглашения путем переговоров? Но цель России не в этом. Путин пробовал задействовать дипломатию, а когда это не удалось, он начал специальную военную операцию. Он предпочел бы достичь своих целей без боя. Но сейчас, вероятно, Путин пойдет на компромисс, только если сможет достичь своих основных целей с наименьшими издержками. В конечном счете, только он или российский народ, а не президент США Дональд Трамп, должны решить, что для них слишком много. То, что думает Трамп, не имеет значения — если только он не готов вмешаться таким образом, чтобы изменить решение России, резюмирует Бэндоу.