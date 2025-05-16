Шалабаев проверил ход ремонта путепровода у Мызинского моста

«В этом году делаем от администрации до улицы Новикова-Прибоя — это еще полтора километра. Еще один серьезный объект, большие объемы, высокая интенсивность движения. Была уже и колейность, и ямы. Сейчас используем битумные вяжущие материалы по классификации PG, которые подобраны под конкретно наши климатические условия и характер дорожного движения. Их применение в асфальтобетонном покрытии позволит максимально эффективно учитывать возникающие условия эксплуатации», — подчеркнул глава города.