Шалабаев проверил ход ремонта путепровода у Мызинского моста

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход ремонта на путепроводе у Мызинского моста. Он отметил, что сооружению почти полвека, но его ни разу не ремонтировали капитально.
«Сложный инженерный объект, который нуждается, безусловно, в серьезном ремонте, учитывая, что по нему ежедневно проезжает порядка 120 тысяч автомобилей. Мы не просто заменяем асфальтовое покрытие, мы меняем весь конструктив — опоры, подушку, основание. Это не только про комфорт, самое главное, что это — безопасность», — сказал мэр.
Заместитель генерального директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Илья Беба доложил главе города, что первый этап ремонта уже выполнен на 70%. В целом ремонт разделен на три этапа для избежания полного перекрытия движения на путепроводе.
«Мы впервые за всю историю поменяли балки пролетного строения. Также заменили опорные части, сделали плиту, готовимся к устройству гидроизоляции. После этого будет выполнен еще один выравнивающий слой и устройство монолитного борта. Установим новые перила, новые мачты освещения и уложим асфальтобетон. По плану в конце июня — начале июля пустить движение по двум полосам первого этапа и плавно перейти на второй», — рассказал он.
Юрию Шалабаеву также доложили о работах на участке проспекта Ленина, который находится рядом с путепроводом. В прошлом году там сделали ремонт от здания железной дороги до районной администрации. Протяженность объекта составила 2,5 км.
«В этом году делаем от администрации до улицы Новикова-Прибоя — это еще полтора километра. Еще один серьезный объект, большие объемы, высокая интенсивность движения. Была уже и колейность, и ямы. Сейчас используем битумные вяжущие материалы по классификации PG, которые подобраны под конкретно наши климатические условия и характер дорожного движения. Их применение в асфальтобетонном покрытии позволит максимально эффективно учитывать возникающие условия эксплуатации», — подчеркнул глава города.
Жители Ленинского района отмечают, что за последние годы он сильно изменился к лучшему.
«Не только дороги ремонтируют, но еще и рядом делают благоустройство, бордюры, велосипедные дорожки. По новому покрытию, конечно, приятно ездить», — сказал Артем.
Велосипедистка Елена особенно рада новым дорожкам:
«Очень удобно, наконец-то создали условия для приятных велосипедных прогулок. Да и на самом проспекте видно, что полотно ровное».
Юрий Шалабаев рассказал также об актуальных работах, которые в настоящее время ведутся в городе.
«Заканчиваем двухлетние работы на проспекте Гагарина, 90% уже сделано, остались тротуары и благоустройство. С опережением сроков идет ремонт на Кузбасской, где рядом в прошлом году закончили капитальный ремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе. Всего по городу делаем порядка 18 километров, и это только по национальному проекту “Инфраструктура для жизни”», — подчеркнул мэр.