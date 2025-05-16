Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась

Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.