Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле завершилась

«Встреча завершилась», — сообщил собеседник агентства в 15:20 мск.
Трехсторонняя встреча Россия-Украина-Турция стартовала в пятницу в 13:37 мск, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника РИА Новости, Фидан присутствовал в зале с делегациями.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на пятницу.
Как подчеркивал глава российской делегации Владимир Мединский, представители Москвы настроены на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта и обладают всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.