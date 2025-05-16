Дятлова: «День города будет иметь патриотическую направленность»

«Мы и в этом году будем отмечать День города Калининграда, который состоится 4, 5 и 6 июля, — сообщила Дятлова. — Напомню, что этот год объявлен президентом годом защитника Отечества. Мы только что отметили 9 мая. Для нас и для нашей страны 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — это большой праздник».