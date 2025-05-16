В Молдове активнее всех голосуют на выборах президента Румынии

В пятницу граждане Румынии, которые проживают за пределами страны, приступили к участию во втором туре выборов президента, у них есть три дня, чтобы отдать свой голос. Основным днем второго тура выборов президента Румынии станет воскресенье, 18 мая. В первом туре, который состоялся четвертого мая, лидировал председатель националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место.