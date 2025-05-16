В Молдове активнее всех голосуют на выборах президента Румынии

В пятницу граждане Румынии, которые проживают за пределами страны, приступили к участию во втором туре выборов президента, у них есть три дня, чтобы отдать свой голос. Основным днем второго тура выборов президента Румынии станет воскресенье, 18 мая. В первом туре, который состоялся четвертого мая, лидировал председатель националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место.
По данным ЦИК, всего в румынской диаспоре к 15.30 проголосовали более 89 092 человека. При этом граждане Румынии в Молдове демонстрируют особенно высокую активность, заняв первое место по числу проголосовавших среди всех стран диаспоры.
Согласно данным ЦИБ, Молдова с 16 758 голосами значительно опережает другие страны по активности голосования. Среди других стран высокую активность показывают избиратели в Италии (12 227 голосов), Великобритании (12 318 голосов) и Германии (10 430голосов). Всего голосование организовано в 64 странах мира.