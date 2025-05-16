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Российская и украинская делегации сделали паузу на переговорах в Стамбуле

Госагентства ранее сообщили об окончании встречи в Стамбуле через два часа после начала. Стороны сделали паузу, переговоры могут продолжиться, говорят источники «Новини.Live» и «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

Российская и украинская делегации сделали паузу на переговорах в Стамбуле, сообщают «Новини.Live» со ссылкой на источник в делегации Украины, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника «Новини.Live», переговоры могут продолжиться. «РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что представители России «на время» вышли из зала.

Делегации Украины и России остаются во дворце Долмабахче, где проходила их встреча, передает «Суспiльне».

Прямые переговоры России и Украины начались 16 мая около 13:40 мск в Стамбуле, во дворце Долмабахче. Примерно через два часа ТАСС и «РИА Новости» сообщили о завершении встречи.

Переговоры проходят в закрытом режиме, вернуться к ним предложил президент России Владимир Путин. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнял, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что главным вопросом для его страны будет возможное прекращение огня.

В состав российской делегации, согласно распоряжению президента, входят:

  • Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
  • Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
  • Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (член делегации);
  • Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации).

Также к переговорам привлечена экспертная группа.

В украинскую делегацию для переговоров с Россией вошли 12 человек, в том числе министр обороны Рустем Умеров — глава делегации. На переговорах также присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.