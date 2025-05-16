Российская и украинская делегации сделали паузу на переговорах в Стамбуле, сообщают «Новини.Live» со ссылкой на источник в делегации Украины, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника «Новини.Live», переговоры могут продолжиться. «РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что представители России «на время» вышли из зала.
Делегации Украины и России остаются во дворце Долмабахче, где проходила их встреча, передает «Суспiльне».
Прямые переговоры России и Украины начались 16 мая около 13:40 мск в Стамбуле, во дворце Долмабахче. Примерно через два часа ТАСС и «РИА Новости» сообщили о завершении встречи.
Переговоры проходят в закрытом режиме, вернуться к ним предложил президент России Владимир Путин. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнял, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что главным вопросом для его страны будет возможное прекращение огня.
В состав российской делегации, согласно распоряжению президента, входят:
- Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
- Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (член делегации);
- Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации).
Также к переговорам привлечена экспертная группа.
В украинскую делегацию для переговоров с Россией вошли 12 человек, в том числе министр обороны Рустем Умеров — глава делегации. На переговорах также присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан.