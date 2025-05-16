Скандал на президентских выборах в Румынии: Джордже Симион обвиняет молдавские власти в фальсификации голосов

В Молдове случился скандал на президентских выборах в Румынии. Кандидат от AUR Джордже Симион обвиняет власти Кишинева в фальсификации выборов.
К 13:00 в диаспоре проголосовало на 70% больше избирателей, чем в первом туре. Дополнительные голоса поступают отовсюду: из Германии, Италии, Испании, Франции, Австралии, Японии, Великобритании и, конечно, Молдовы.
В нашей стране к полудню было зарегистрировано 11 тысяч голосов против 4 300 в первом туре.
«Хватит “кампании”, теперь нам нужно остановить грандиозное мошенничество! В Республике Молдова правительство начало воровать! Мы им этого не позволим!», — написал Симион в соцсетях.
Тем временем Василе Костюк, председатель партии «Демократия дома», которая поддерживает Симиона, опубликовал видео с избирательного участка в Хынчештах и обвинил примэрию в незаконной перевозке людей на избирательный участок для голосования.
Обвиняемые под разными предлогами отрицают свою вину.