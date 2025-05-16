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Скандал на президентских выборах в Румынии: Джордже Симион обвиняет молдавские власти в фальсификации голосов

В нашей стране к полудню было зарегистрировано 11 тысяч голосов против 4 300 в первом туре.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове случился скандал на президентских выборах в Румынии. Кандидат от AUR Джордже Симион обвиняет власти Кишинева в фальсификации выборов.

К 13:00 в диаспоре проголосовало на 70% больше избирателей, чем в первом туре. Дополнительные голоса поступают отовсюду: из Германии, Италии, Испании, Франции, Австралии, Японии, Великобритании и, конечно, Молдовы.

В нашей стране к полудню было зарегистрировано 11 тысяч голосов против 4 300 в первом туре.

«Хватит “кампании”, теперь нам нужно остановить грандиозное мошенничество! В Республике Молдова правительство начало воровать! Мы им этого не позволим!», — написал Симион в соцсетях.

Тем временем Василе Костюк, председатель партии «Демократия дома», которая поддерживает Симиона, опубликовал видео с избирательного участка в Хынчештах и обвинил примэрию в незаконной перевозке людей на избирательный участок для голосования.

Обвиняемые под разными предлогами отрицают свою вину.