Politico: ЕС, Британия и Украина намерены ввести полное эмбарго против России

«Я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда европейские страны грозятся ввести “полное торговое эмбарго против России”, потому что уже достаточно продолжительное время у нас со странами Евросоюза практически отсутствуют какие-либо экономические отношения. Это больше похоже на красивый заголовок для газет. У России есть другие партнеры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — рассказал парламентарий «Газете.Ru».