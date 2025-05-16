Россия и Украина решили завершить переговоры в Стамбуле

Переговоры России и Украины завершены, делегации разошлись, готовятся заявления для прессы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Аналогичную информацию приводит «РБК-Украина».
По словам собеседника ТАСС, и российская, и украинская группа остаются во дворце Долмабахче, где проходила встреча. Однако решения по продолжению переговорного раунда пока нет. Агентство AFP пишет, что возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, но пока не запланировано.
Прошедшие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей российской и украинской делегаций с марта 2022 года. Они начались в 13:30 мск и продлились около двух часов.
Российскую переговорную группу, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. По информации «РБК-Украина», Умеров выступит с итоговым заявлением в 18:00 мск.
Переговоры проходили в закрытом режиме, вернуться к ним предложил президент России Владимир Путин. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнял, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что главным вопросом для его страны будет возможное прекращение огня.