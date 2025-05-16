Россия и Украина решили завершить переговоры в Стамбуле

По словам собеседника ТАСС, и российская, и украинская группа остаются во дворце Долмабахче, где проходила встреча. Однако решения по продолжению переговорного раунда пока нет. Агентство AFP пишет, что возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, но пока не запланировано.