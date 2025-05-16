Депутаты ЗС Кубани одобрили 7 федеральных законопроектов

Так, среди одобренных разработанные корректировки в отдельные законодательные акты, касающиеся регулирования права пережившего супруга на временное пользование транспортным средством лица, погибшего в связи с участием в специальной военной операции. Также были поддержаны планируемые поправки в две статьи закона «Об образовании в Российской Федерации»: изменение в статью 71 касается предоставления особых прав пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников специальной военной операции, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета; корректировка в статью 71.1 направлена на расширение перечня заказчиков целевого обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты.