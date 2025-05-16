Депутаты ЗС Кубани одобрили 7 федеральных законопроектов

Сегодня на 59-й внеочередной сессии путем заочного голосования краевые парламентарии приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов».
Законодатели поддержали 7 законопроектов. Среди них проект федерального закона об основах регулирования психологической деятельности, а также изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в закон об образовании.
Так, среди одобренных разработанные корректировки в отдельные законодательные акты, касающиеся регулирования права пережившего супруга на временное пользование транспортным средством лица, погибшего в связи с участием в специальной военной операции. Также были поддержаны планируемые поправки в две статьи закона «Об образовании в Российской Федерации»: изменение в статью 71 касается предоставления особых прав пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников специальной военной операции, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета; корректировка в статью 71.1 направлена на расширение перечня заказчиков целевого обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты.
Одобрение кубанских законодателей получили и подготовленные изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся установления ответственности за неисполнение отдельных требований, связанных с осуществлением казначейского сопровождения.
Также положительно были оценены поправки в статью 322 Кодекса в части уточнения порядка оплаты штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного и (или) муниципального контроля.
«Поступивший из Государственной Думы к рассмотрению пакет документов охватывает социально значимые направления. Одни из ключевых — законопроекты по защите интересов участников специальной военной операции и членов их семей — направлены на дальнейшее совершенствование законодательного сопровождения процессов по их всесторонней поддержке. В целом проекты законов, которые мы сегодня одобрили, могут стать еще одним надежным инструментом правового регулирования важных как для края, так и для страны сфер», — прокомментировал принятое постановление председатель ЗСК Юрий Бурлачко.