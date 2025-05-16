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Азербайджан и Армения обсудили мирный договор

В столице Албании Тиране «на полях» VI Cаммита европейского политического сообщества прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет агентство APA.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Агентство сообщает, что Алиев и Пашинян обменялись мнениями по развитию взаимоотношений между государствами, также обсудили мирный договор и другие вопросы.

В середине марта 2025 года Армения приняла два последних пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, пишут «Ведомости». В публикации отмечается, что переговоры по этому договору продолжались 5 лет, с осени 2020 года, по завершении второй карабахской войны. Тогда МИД Армении заявил о завершении работы над проектом мирного договора и его готовности к подписанию. Однако содержание двух последних пунктов документа ведомство не раскрыло.

Осенью 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, объяснив ее необходимостью «восстановления конституционного строя». После объявления о прекращении огня 20 сентября, лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян издал указ о расформировании НКР и ее органов власти с начала 2024 года.