Азербайджан и Армения обсудили мирный договор

В середине марта 2025 года Армения приняла два последних пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, пишут «Ведомости». В публикации отмечается, что переговоры по этому договору продолжались 5 лет, с осени 2020 года, по завершении второй карабахской войны. Тогда МИД Армении заявил о завершении работы над проектом мирного договора и его готовности к подписанию. Однако содержание двух последних пунктов документа ведомство не раскрыло.