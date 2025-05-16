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Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер провели телефонный разговор с Трампом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Источник: Reuters

Детали разговора в Киеве обещают сообщить позднее.

«Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск провели телефонный разговор с Трампом, детали будут скоро», — говорится в сообщении издания.