Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер провели телефонный разговор с Трампом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.