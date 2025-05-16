Россия и Украина договорились обсудить, как можно прекратить огонь

Россия и Украина в Стамбуле договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Об этом заявил журналистам глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров.
«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как это видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже это обговорено, продолжить наши переговоры», — сказал помощник президента России.
Мединский добавил, что Россия удовлетворена результатом и готова продолжать контакты.
Прямые переговоры Москвы и Киева начались около 13:35 мск и продлились менее двух часов. Сначала источники информационных агентств сообщили об их завершении около 15:20, затем «Интерфакс» и «РИА Новости» передали, что переговорщики сделали паузу и остаются во дворце Долмабахче. Однако позднее собеседники ТАСС и «РБК Украина» сообщили, что переговоры все же завершены.
Переговоры проходили в закрытом режиме. Стороны не стали обмениваться рукопожатиями перед встречей. С приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Турецкий министр отмечал, что после встречи России и Украины будет два пути: «один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям».