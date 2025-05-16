Россия и Украина договорились обсудить, как можно прекратить огонь

Прямые переговоры Москвы и Киева начались около 13:35 мск и продлились менее двух часов. Сначала источники информационных агентств сообщили об их завершении около 15:20, затем «Интерфакс» и «РИА Новости» передали, что переговорщики сделали паузу и остаются во дворце Долмабахче. Однако позднее собеседники ТАСС и «РБК Украина» сообщили, что переговоры все же завершены.