Мединский: РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакты

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали прекращение огня и обмен пленными. Он сказал, что в «ближайшем будущем» может состояться обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Господин Мединский подтвердил информацию в ходе общения с журналистами.