Санду путает «личную шерсть с государственной»: Кто дал президенту Молдовы право вмешиваться в выборы соседнего государства — мнение

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский раскритиковал вмешательство властей Молдовы в предвыборный процесс в Румынии:
"Глупость, замешанная на наглости или наглость, настоянная на глупости?
Выборы президента Румынии являются внутренним выбором граждан Румынии. Майя Григорьевна Санду, как гражданка Румынии и истинная патриотка этой страны, имеет полное право высказывать ЛИЧНЫЕ симпатии и предпочтения. Но, увы, по совместительству, она ещё сидит в кресле президента Республики Молдова. И тут наступает момент, когда гражданка Санду начинает, как говорил герой известного фильма, «путать личную шерсть с государственной», пишет в соцсетях Александр Муравский.
На каком основании пресс-секретарь президента, т.е. обычный государственный клерк, получающий зарплату из государственного бюджета РМ, сообщает всем, что ПРЕЗИДЕНТКА РМ, также получающая зарплату из того же государственного бюджета РМ, поддерживает такого-то кандидата на пост президента другого государства? Слова президента всегда и везде воспринимаются как выражение официальной позиции государства, даже если сказаны в кулуарах. Кто дал право гражданке Санду использовать кресло президента независимой РМ для такой агитационной риторики, представляющей прямое наглое вмешательство во внутренние дела соседнего государства?".
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