Санду путает «личную шерсть с государственной»: Кто дал президенту Молдовы право вмешиваться в выборы соседнего государства — мнение

На каком основании пресс-секретарь президента, т.е. обычный государственный клерк, получающий зарплату из государственного бюджета РМ, сообщает всем, что ПРЕЗИДЕНТКА РМ, также получающая зарплату из того же государственного бюджета РМ, поддерживает такого-то кандидата на пост президента другого государства? Слова президента всегда и везде воспринимаются как выражение официальной позиции государства, даже если сказаны в кулуарах. Кто дал право гражданке Санду использовать кресло президента независимой РМ для такой агитационной риторики, представляющей прямое наглое вмешательство во внутренние дела соседнего государства?".