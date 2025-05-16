Орбан назвал недопустимыми действия спецслужб Украины против Венгрии

«Это беспрецедентный случай, когда государство, не являющееся членом НАТО, но якобы стремящееся к хорошим отношениям с этой организацией, осуществляет действия своей секретной службы против Венгрии, которая входит в состав НАТО», — приведен фрагмент интервью премьер-министра венгерскому телевидению на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).