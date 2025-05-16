Стармер назвал позицию России на переговорах по Украине «неприемлемой»

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».