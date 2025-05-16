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Стармер назвал позицию России на переговорах по Украине «неприемлемой»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «неприемлемой» позицию, с которой Россия выступила на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Он сообщил, что страны Европы и Украина сейчас «согласовывают и координируют» возможный ответ.

Источник: AP 2024

«Мы только что провели встречу с президентом (Владимиром. — “Ъ”) Зеленским, а затем телефонный разговор с президентом (Дональдом. — “Ъ”) Трампом, чтобы обсудить развитие событий на сегодняшних переговорах, — сказал он на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании (цитата по Associated Press). — И позиция России явно неприемлема».

Стармер отметил, что сейчас стороны «согласовывают и координируют» возможный ответ.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.