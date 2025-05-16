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Шавкат Мирзиёев отправится с официальным визитом в Венгрию и Словению

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). С 19 по 22 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальные визиты в Венгрию и Словению. Поездка станет важным шагом в укреплении внешнеполитических и экономических связей Узбекистана с Европой.

Источник: Vaib.Uz

19 мая глава Узбекистана прибудет в Будапешт, где состоятся переговоры на высшем уровне. В планах — встречи с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний. На повестке дня — углубление стратегического партнёрства, расширение практического сотрудничества и реализация совместных проектов в различных отраслях экономики.

21 мая Президент примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который также состоится в столице Венгрии.

22 мая Шавкат Мирзиёев посетит Любляну, столицу Словении. Там пройдут переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, а также встречи с руководством парламента и правительства. Глава Узбекистана также примет участие в совместных деловых мероприятиях, на которых будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах фармацевтики, промышленности, текстиля и пищевой отрасли.

Отдельное внимание будет уделено вопросам трудовой миграции, а также развитию гуманитарных и культурных контактов между Узбекистаном и Словенией.

Ожидается, что визиты станут толчком к активизации партнёрских связей, привлечению инвестиций и расширению международного диалога.