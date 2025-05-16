Шавкат Мирзиёев отправится с официальным визитом в Венгрию и Словению

22 мая Шавкат Мирзиёев посетит Любляну, столицу Словении. Там пройдут переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, а также встречи с руководством парламента и правительства. Глава Узбекистана также примет участие в совместных деловых мероприятиях, на которых будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах фармацевтики, промышленности, текстиля и пищевой отрасли.