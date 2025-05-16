Что пишут зарубежные СМИ о прямых переговорах России и Украины в Турции

Встреча двух делегаций в Стамбуле длилась чуть более полутора часов, и, как и ожидалось, прорыва добиться не удалось. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Это журналистам подтвердили главы обеих делегаций: сначала Рустем Умеров, а затем Владимир Мединский.