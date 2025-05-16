Что пишут зарубежные СМИ о прямых переговорах России и Украины в Турции

Встреча двух делегаций в Стамбуле длилась чуть более полутора часов, и, как и ожидалось, прорыва добиться не удалось. По итогам встречи стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Это журналистам подтвердили главы обеих делегаций: сначала Рустем Умеров, а затем Владимир Мединский.
Кроме того, по словам Мединского, каждая из сторон представит свое видение возможного прекращения огня, после чего переговоры возобновятся. Глава российской делегации также сообщил, что украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, а российская сторона «приняла этот запрос к сведению».
The Guardian
Переговоры начались на 24 часа позже, чем планировалось, после целого дня неразберихи и политической театральности. Кадры со встречи, проходившей во дворце Долмабахче, впечатляли: ряд российских делегатов в темных деловых костюмах, а напротив них — украинцы в своей фирменной зеленой камуфляжной форме.
Bloomberg
Первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной в Турции завершились менее чем через два часа на фоне скептического отношения США и Европы к перспективам мирного соглашения.
Reuters
Переговоры завершились без каких-либо видимых признаков сближения позиций сторон, и украинский источник назвал требования Москвы «неприемлемыми» и «неконструктивными».
CNN
После окончания российско-украинских переговоров, на которых у российской стороны «не было мандата на принятие важных решений», Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели телефонный разговор с Трампом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Euronews*
Прогресс в переговорах может застопориться, учитывая, что российская делегация уже выдвинула максималистские требования.
US News
Российская сторона заявила, что «удовлетворена» итогами переговоров и готова к новому раунду.
National Post
Очевидное отсутствие подвижек в мирных усилиях подорвало надежды на то, что в Турции будут предприняты решительные шаги по достижению урегулирования. Обе стороны по-прежнему далеки друг от друга в своих требованиях прекращения конфликта.
Anadolu
«Тот факт, что представители России и Украины встречаются сегодня впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом. Мы должны приложить больше дипломатических усилий в этом направлении», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
The New York Times
Ему удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня, которого Украина и многие ее западные союзники добивались в качестве предварительного условия для переговоров.
Sky News
Путин рискует: он может разгневать Трампа. Но в данный момент именно он контролирует дипломатическую повестку, поскольку до сих пор все дипломатические усилия Вашингтона можно описать как наивные.
The Economic Times
Несмотря на международное давление и призывы к прекращению огня, глубокие разногласия сохраняются и встреча завершилась без четкого решения о дальнейших действиях. Обе стороны стоят перед важным выбором между миром и продолжающимся конфликтом.
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