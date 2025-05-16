Министр образования Молдовы Дан Перчун посетовал, что его ведомство не является учредителем школ республики, а потому и не может наказать сотрудников учебных заведений, которые не подчиняются идеологической линии министерства.
Так, например, признался он, нет «рычагов» наложить взыскания за отказ школ проводить 1 сентября 2024 года урок, посвящённый европейским ценностям, или отказавшихся показать фильм «Сибирь на костях» 8 мая 2025 года.
При этом, добавил Перчун, ведётся работа, чтобы таким инструментом стал Совет этики и неподкупности, вписанный в Кодекс об образовании, который будет отзывать у учителей их дидактические и менеджерские степени, если будет констатировано нарушение этического кодекса:
«Есть рычаг, который мы еще ни разу не применяли, но он доступен».
Ох уж эта советская власть, если послушать записных бессарабских бессарабцев, только и делала, что репрессировала и казнила несогласных… Ой, простите, это не советская власть, а самая настоящая власть бессарабских румын, пишет romania_ru.
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