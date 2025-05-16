Министр образования Молдовы ищет рычаги воздействия на учителей: Кто не согласен с политикой ПАС, должен быть наказан

При этом, добавил Перчун, ведётся работа, чтобы таким инструментом стал Совет этики и неподкупности, вписанный в Кодекс об образовании, который будет отзывать у учителей их дидактические и менеджерские степени, если будет констатировано нарушение этического кодекса: