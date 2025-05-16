Итоги первых за три года переговоров России и Украины. Главное

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Это первая официальная встреча сторон за три года. Переговорщиков с российской стороны возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую делегацию — министр обороны Рустем Умеров, в переговорах принял участие глава МИД Турции Хакан Фидан, который выступил с приветственным словом. Переговоры проходили на русском языке около двух часов в закрытом режиме. Стороны не стали обмениваться рукопожатиями перед встречей.
О чем договорились
- В ближайшее время состоится масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Член украинской делегации Вадим Скибицкий заявил, что уже сегодня стороны начнут работу над списками на обмен.
- Стороны договорились представить собственное видение возможного будущего прекращения огня и прописать это в деталях, заявил Мединский. Умеров сообщил, что обсуждались «все модальности» насчет прекращения огня.
- Конкретных сроков обмена планами России и Украины по прекращению огня, пока нет, но стороны достигли принципиальной договоренности обменяться ими, сказал источник ТАСС.
- По словам Мединского, Киев запросил прямые переговоры между лидерами России и Украины, Москва «приняла этот запрос к сведению». «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — рассказал Умеров.
- Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече, заявил Фидан.
Реакция на итоги переговоров
- Британский премьер Кир Стармер назвал российскую позицию на переговорах с Украиной неприемлемой. Французский президент Эмманюэль Макрон выразил аналогичную позицию.
- Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что организация приветствует все усилия по достижению мира на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
- Настроение делегации России после переговоров хорошее, сказал РИА Новости Владимир Мединский.
- Рынок акций после завершения переговоров пошел вверх. Индекс Мосбиржи прибавил более 0,5%.