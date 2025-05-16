Итоги первых за три года переговоров России и Украины. Главное

Переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Это первая официальная встреча сторон за три года. Переговорщиков с российской стороны возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую делегацию — министр обороны Рустем Умеров, в переговорах принял участие глава МИД Турции Хакан Фидан, который выступил с приветственным словом. Переговоры проходили на русском языке около двух часов в закрытом режиме. Стороны не стали обмениваться рукопожатиями перед встречей.