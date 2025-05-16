В Казани прошло ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

В России сегодня создаются все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, подчеркнул, выступая на заседании, Рустам Минниханов. Он напомнил, что с этой целью несколько лет назад было создано общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых», наблюдательный совет которого возглавляет Президент России.