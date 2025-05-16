В Казани прошло ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

16 мая в столице Татарстана в рамках 16-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоялось ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
В заседании участвовали Раис РТ, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, зам генсека Организации исламского сотрудничества Текая Мохамед Салах, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Одной из центральных тем заседания стал российский опыт и опыт стран исламского мира в сфере молодежной политики.
В России сегодня создаются все условия для воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, подчеркнул, выступая на заседании, Рустам Минниханов. Он напомнил, что с этой целью несколько лет назад было создано общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых», наблюдательный совет которого возглавляет Президент России.
«В Татарстане работа с детьми ведется с самого раннего возраста — начиная с детского сада, в нее вовлечены педагоги и родители», - цитирует Раиса Татарстана его пресс-служба.
Минниханов отметил, что в республике с молодежью активно работают региональные общественные объединения, для раскрытия потенциала молодого поколения в регионе создана необходимая инфраструктура, действуют программы поддержки молодых семей, молодых ученых, молодежи, живущей в сельской местности.
Минниханов также напомнил, что в 2025 году исполняется 20 дет с момента присоединения России к ОИС в качестве наблюдателя. Самой же организации в этом году исполняется 80 лет. Текущий год объявлен ООН Годом мира и доверия.
«Сегодня это — самые хрупкие и важнейшие ценности, в которых нуждается всё человечество. Работа нашей Группы также вносит свой вклад в данный процесс», - заявил Минниханов.
Также Раис РТ напомнил, что Казань объявлена культурной столицей исламского мира 2026 года.
Переходя к теме заседания, руководитель республики отметил, что она призвана способствовать дальнейшему расширению взаимопонимания и обмену опытом между молодежными организациями РФ и ОИС в области молодежной политики.
По словам Минниханова, молодежная политика РФ и стран ОИС развивается в контексте глобальных вызовов и необходимости укрепления межцивилизационного диалога.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин озвучил участникам форума приветствие от Президента России. В тексте приветствия подчеркивается, что на протяжении веков многонациональная Россия была открыта для широкого взаимодействия с исламскими странами. И сейчас, невзирая на непростую международную обстановку, «мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты».
Глава государства подчеркивает, что Татарстан является одним из регионов, наиболее активно выстраивающих плодотворные и конструктивные отношения со странами исламского мира.
Вице-премьер России в свою очередь отметил большой вклад, который вносит Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» в процесс укрепления взаимодействия Российской Федерации с исламскими странами.
По словам Хуснуллина, в том числе благодаря Группе стратегического видения наблюдается рост экономических показателей наших стран. Увеличивается объем взаимной торговли, за последние пять лет товарооборот между Россией и странами ОИС вырос вдвое, по услугам -вчетверо. Один из драйверов экономик стран — туристическая отрасль. «За последние пять лет взаимный турпоток увеличился в 2,5 раза, достигнув 19 млн человек в 2024 году», — подчеркнул Хуснуллин.
В заседании Группы принял участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Он подчеркнул важность темы молодежной политики и вовлечение молодежи в работу Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
«Нам интересны их предложения и инициативы», — цитирует Премьер-министра Малайзии пресс-служба Раиса РТ.