Экс-премьер Молдавии высказался о расширении полномочий ВСБ

«Майя Санду хочет превратить Высший совет безопасности в своего рода прокуратуру и суд с обязательными полномочиями. Это не имеет ничего общего с демократией — наоборот, это напоминает мне авторитарные режимы… Они закрыли телевизионные станции через Комиссию по чрезвычайным ситуациям, заблокировали инвестиции через “секретные комиссии” — так что у них есть прецедент и возможности, им нужен только один юридический инструмент, и это именно то, что они готовят», — подчеркнул Филат.