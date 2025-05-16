Экс-премьер Молдавии высказался о расширении полномочий ВСБ

Санду в понедельник заявила, что президенту Молдавии нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные.
«(Власти — ред.) будут использовать Высший совет безопасности для контроля над политической сценой под предлогом безопасности… Если партия или кандидат не подходят, Служба информации и безопасности или МВД фабрикуют информацию — “финансирование от русских”, “связи с преступными сетями” — и ВСБ решает исключить их из гонки. Решение суда больше не имеет значения, доказательства больше не имеют значения, ЦИК должна исполнять приговор. Достаточно решения ВСБ, и вы отстранены от выборов», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он призвал коллег по оппозиции не обманывать себя и не рассчитывать на победу в запланированных на 28 сентября парламентских выборах за счет экономических инициатив, поскольку перед выборами всех ждет «битва за выживание».
«Майя Санду хочет превратить Высший совет безопасности в своего рода прокуратуру и суд с обязательными полномочиями. Это не имеет ничего общего с демократией — наоборот, это напоминает мне авторитарные режимы… Они закрыли телевизионные станции через Комиссию по чрезвычайным ситуациям, заблокировали инвестиции через “секретные комиссии” — так что у них есть прецедент и возможности, им нужен только один юридический инструмент, и это именно то, что они готовят», — подчеркнул Филат.
На сегодняшний день Высший совет безопасности является консультативным органом, который дает рекомендации государственным учреждениям. Однако вынесенный на обсуждение новый законопроект предусматривает, что в будущем за отказ от исполнения решений совета может грозить уголовная ответственность. Оппозиция уже подвергла предложение критике, в частности, в блоке коммунистов и социалистов заявили, что инициатива президента создает условия для узурпации власти.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.